Una rete e un assist a Nico Paz. Alessandro Gabrielloni è l’uomo del giorno. Il mister azzurro Cesc Fabregas ha parole di elogio per il suo capitano: “L’anno scorso mi ha dato tantissimo. Non è rimasto qui per caso, perché io non faccio regali a nessuno – ha spiegato l’allenatore – E’ un giocatore completissimo con una mentalità devastante. Gabrielloni ha fatto la storia del Como e anche in serie A può fare la differenza. E’ sempre al mio fianco e prima di questa partita ha fatto un gran discorso alla squadra. Quando finirà la sua carriera allo stadio gli dovranno dedicare una statua, è una leggenda di questo club”.

“Abbiamo preparato due gare diverse – ha spiegato ancora l’allenatore del Como – Una prevedeva Dybala nella Roma come falso nove. Così è stato e nel primo tempo non abbiamo pressato la Roma, come i giallorossi avrebbero invece voluto. Nel secondo tempo abbiamo cambiato tutto, mettendo la gara su un altro piano, con aggressività e pressing”. Per gli azzurri e i loro tifosi è stata una grande serata. “Sono molto soddisfatto. Per me è un motivo di orgoglio aver visto la squadra giocare così con questi coraggio, mentalità e resilienza. Ho visto un Como che con tutte le sue forze non voleva prendere gol: la nostra gestione della partita è stata fondamentale. Dobbiamo giocare sempre così, anche se qualche volta magari perderemo, senza paura. Ho sentito un grande feeling con lo stadio, come l’anno scorso. Bene così, tutti devono pensare che venire al Sinigaglia è una esperienza difficile”.

Da Cesc Fabregas sono arrivate parole di stima per chi è entrato a gara iniziata, per il già citato Gabrielloni e per altri suoi ragazzi. “Kone si è mostrato pronto e ha messo grande determinazione. Bene anche Cutrone, che, ora che non parte titolare, è arrabbiato con me e nemmeno mi saluta. Ma a me interessa che in campo mostri mentalità e faccia la differenza, poi può anche non parlarmi. Noi dobbiamo crederci sempre, giocare bene, essere forti e compatti. La voglia e la personalità che ho visto mi spronano a proseguire su questa strada”.

L’azzurro Sergi Roberto (foto Roberto Colombo)