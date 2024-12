La rete contro la Roma lo ha definitivamente iscritto nella storia del Como e del calcio italiano. Bomber Alessandro Gabrielloni, 30 anni, ha segnato con la divisa azzurra in tutte le categorie dalla serie D alla A. Il suo è stato il quinto exploit nel football tricolore: prima di lui ci erano riusciti Alessandro Pasciuti (Carpi), Alessandro Lucarelli (Parma), Mario Alberto Santana (Palermo) e Andrea Luci (Livorno).

Nato a Jesi il 10 luglio del 1994, Alessandro Gabrielloni è arrivato sul Lario nel gennaio del 2018, quando la squadra lariana militava in serie D. In precedenza, oltre che con la Jesina, aveva militato con Maceratese, Taranto, Martina, Campobasso, Cavese e Bisceglie. Da questa stagione, dopo il passaggio di Alessandro Bellemo alla Sampdoria, è stato nominato capitano del Como.

“Qualche anno fa non avrei mai immaginato di essere qui. Merito della società e di tutta la gente presente oggi – ha dichiarato Gabrielloni sui social del club lariano – Ho dato il mio contributo, e per me è un motivo di orgoglio. Quest’anno aspettavo questo momento. Sapevo che sarebbe arrivato, perché lavoro tanto, veramente tanto. Era solo questione di saper aspettare. Sono felice che sia successo stasera, in una partita così importante, dopo due mesi in cui non vincevamo. Per la squadra questo risultato ha un significato particolare.”