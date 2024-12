Un 19enne che ha invaso il campo e un 24enne che ha lanciato un accendino contro il pullman della Roma. Due Daspo di un anno al termine della sfida tra Como e Roma disputata ieri al Sinigaglia. La polizia è intervenuta rapidamente dopo la fine del match e, effettuati i necessari accertamenti, ha notificato i provvedimenti.

Allo stadio erano presenti 9.500 spettatori, tra i quali 700 tifosi ospiti. Al termine di una partita durante la quale non si sono registrati particolari problemi di ordine pubblico, gli steward e gli operatori delle forze dell’ordine hanno bloccato i due tifosi, uno del Como e uno della Roma, responsabili di comportamenti scorretti.

Al fischio finale, un 19enne svizzero residente a Biasca nel Canton Ticino, che aveva assistito alla partita nel settore distinti, ha scavalcato la recinzione e ha invaso il campo. Subito bloccato dagli addetti alla sicurezza interna dello stadio, è stato poi preso in consegna dai poliziotti. E’ stato identificato e portato in questura, dove gli è stato notificato subito il Daspo di un anno. Non potrà accedere agli impianti sportivi né assistere agli eventi.

Pochi istanti dopo, all’esterno del Sinigaglia, mentre il pullman della Roma stava partendo, un 24enne della Capitale domiciliato all’estero, è stato sorpreso dagli agenti mentre scagliava un accendino contro il bus. Immediatamente fermato è stato anche lui accompagnato in questura e identificato e ha ricevuto lo stesso provvedimento dello svizzero, un Daspo di un anno.