Nuova operazione nella Brianza comasca da parte di 21 Invest, gruppo di investimento fondato e guidato da Alessandro Benetton. La canturina Omega Pharma – acquistata lo scorso 14 gennaio – ha completato la sua prima acquisizione, quella della società marianese Inpha Duemila, operatore italiano attivo nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di nutraceutici (prodotti che favoriscono i processi dell’organismo). L’obiettivo è consolidare la posizione di leader italiano nel settore degli integratori alimentari e, successivamente, crescere nel mercato europeo.

Omega Pharma, fondata nel 1995 a Cantù, è oggi un punto di riferimento per il mercato degli integratori. La società è specializzata in diverse aree terapeutiche, quali l’angiologia, la gastroenterologia, l’urologia, la ginecologia, l’oftalmologia e la pediatria. Inpha, nata nei primi anni 2000 a Mariano Comense, è attiva principalmente in aree terapeutiche complementari a quelle di Omega Pharma, con un focus particolare sulla cardiologia e sulla neurologia. Da un punto di vista strategico, l’acquisizione di Inpha rappresenta un’opportunità per generare significative sinergie di vendita con l’integrazione delle reti commerciali. Le due società condividono, peraltro, lo stesso modello di business e una strategia di vendita focalizzata sull’informazione medico scientifica, esclusivamente rivolto a medici specialisti e medici di base.

La sinergia darà vita ad un gruppo leader di settore che punta a superare 30 milioni di euro di fatturato nel 2025, con oltre 150 informatori su tutto il territorio nazionale e con vendite che si sviluppano principalmente nelle farmacie, con un crescente contributo del canale digitale e delle vendite all’estero.

Alessandro Benetton, presidente e fondatore di 21 Invest, commenta: “Questo è un primo importante passo all’interno del percorso di crescita condiviso che stiamo strutturando con Omega Pharma. L’obiettivo è dare vita al leader italiano degli integratori alimentari, un mercato particolarmente dinamico, in cui Omega Pharma può avere un ruolo da protagonista non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa”.