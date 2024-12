Nuovi vip allo stadio Sinigaglia, ospiti del club lariano in occasione del match contro la Roma, vinto per 2-0. In tribuna centrale c’erano infatti gli attori Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody. In precedenza avevano seguito gli azzurri Hugh Grant, Andrew Garfield e Kate Beckinsale.

Keira Knightley, inglese, ha recitato nella saga dei “Pirati dei Caraibi”, in “Sognando Beckham” e in “Star Wars”. MIchael Fassbender, tedesco-irlandese, attore e produttore cinematografico, ha vinto una Coppa Volpi come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia e ha anche corso in competizioni automobilistiche di alto livello, compresa la 24 Ore di Le Mans. Adrian Brody, americano, nel 2003 ha vinto il Premio Oscar come migliore attore protagonista nel 2003 per il film “Il pianista”.