Dormiva nell’atrio di un palazzo di viale Varese. All’arrivo degli agenti della polizia di Stato, chiamati dai condomini, un 37enne sloveno ha iniziato ad inveire contro i poliziotti prima di aggredirli con calci, pugni e morsi. Bloccato a fatica e portato in questura, l’uomo ha continuato a tirare calci e pugni ed è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre denunciato per violazione di domicilio e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti.

Due poliziotti hanno avuto bisogno di cure e hanno una prognosi di 3 e 7 giorni per le lesioni. Il 37enne era già stato denunciato nelle scorse settimane per reati contro la persona.

Processato con rito direttissimo, ha chiesto i termini a difesa e ha ricevuto il divieto di dimora a Como in attesa della prossima udienza.