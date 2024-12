I carabinieri di Lomazzo hanno arrestato una 24enne di origini dominicane residente a Guanzate. Fermata per un controllo, i militari dell’Arma hanno accertato che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione del Tribunale di Parma, per i reati aggravati di rapina e lesioni personali in concorso.

E’ stata portata in carcere al Bassone.