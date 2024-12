Domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 15, sarà attiva la vendita libera dei biglietti per Como-Lecce, gara valida per la 18esima giornata di Serie A Enilive, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Sinigaglia di Como.

La vendita dei settori di casa è vietata ai residenti nella provincia di Lecce. Le informazioni relative al settore ospiti saranno comunicate successivamente. I biglietti sono acquistabili online sulla pagina https://comofootball.vivaticket.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati.

La partita è inclusa nel “Christmas Pack”, la promozione della società lariana che comprende anche le gare casalinghe contro Milan, Udinese e Atalanta.