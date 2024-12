PM10, Como tra le città della Lombardia che registra migliori performance. Negli ultimi anni la qualità dell’aria del capoluogo è migliorata, nel 2024 che si avvia alla conclusione, come accadde già nel 2023, rispettato il limite dei 35 giorni massimi di sforamento per quanto riguarda, le famigerate polveri sottili. Buoni risultati si registrano anche per le polveri sottilissime, i livelli di ozono e biossido di azoto. Gli ultimi 12 mesi risultano essere positivi per l’intera regione da quando si fanno le rilevazioni. I dati emersi dal primo bilancio di Arpa Lombardia indicano per il capoluogo che sono stati 20 i giorni di superamento del limite del Pm10 fissato a 50 microgrammi per metro cubo a fronte dei 35 ammessi per legge in un anno. In leggera risalita rispetto ai 15 del 2023 ma ben al di sotto dei 37 dell’anno prima ancora. Nel 2006, giusto a titolo esemplificativo della situazione sul fronte inquinamento, erano stati 102.

Ancor più positivi i dati di Lecco con appena 9 giorni di sforamento e 5 a Varese.

Al contrario resta il superamento del limite dei 50 µg/m3 per 57 giorni a Milano (a fronte dei 35 ammessi) come anche a Brescia, Cremona, Monza, Mantova, Lodi e Bergamo.

Dalle polveri sottili alle sottilissime. Nel 2024, fino ad ora, il valore limite annuale del Pm2.5, pari a 25 µg/m3, è stato rispettato per la prima volta in tutte le stazioni di monitoraggio. Guardando la media del periodo 1 gennaio-15 dicembre a Como le concentrazioni si sono attestate in media a 15 µg/m3. Stesso dato del 2023 mentre erano più alte, 21 µg/m3 nel 2022.

Registra un trend complessivamente in miglioramento anche il valore limite (di 40 µg/m3) di biossido di azoto, superato ad oggi soltanto a Cinisello Balsamo. Como si è fermata al di sotto, precisamente a 32.

I dati diffusi a due settimane dalla fine dell’anno da Arpa Lombardia sulla qualità dell’aria vedono, dunque, consolidare il trend di miglioramento. Così spiegano gli esperti. L’analisi diventerà poi definitiva dopo la validazione finale che sarà completata, secondo la normativa, entro il primo trimestre del 2025.

GIORNI SUPERAMENTO PM10 IN LOMBARDIA

1° gennaio- 15 dicembre

MILANO 57

BRESCIA 52

CREMONA 50

MONZA 47

MANTOVA 45

LODI 42

BERGAMO E PAVIA 40

COMO 20

LECCO 9

SONDRIO 7

VARESE 5

Fonte: Arpa Lombardia