La provincia di Como si attesta come la più virtuosa della Lombardia nella raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, registrando un incremento del 7,9% rispetto al 2023. Emerge dal rapporto generale del centro di coordinamento RAEE, che posiziona Como tra le prime venti province italiane per quantità di rifiuti raccolti pro-capite.

“Il risultato pro-capite migliora e anche quest’anno cresce il numero di province che chiudono l’anno con una performance pro-capite migliore di quella nazionale. – dichiara il direttore regionale del centro di coordinamento RAEE, Fabrizio Longoni -Auspico che la regione continui a sfruttare tutte le possibilità che ha disposizione per registrare un aumento dei volumi sempre più significativo”.

Nel 2024 la Lombardia ha mantenuto il primato nazionale nella gestione dei RAEE, con un incremento complessivo del 7,8% (pari a 67.577 tonnellate raccolte), rispetto alla crescita media italiana del 2,5%. Como ha raggiunto una raccolta pro-capite di 8,5 chilogrammi per abitante, superando anche la performance di Milano e Brescia, rispettivamente la seconda e la terza nella classifica regionale. I cittadini comaschi si sono distinti in particolare per la raccolta dei rifiuti appartenenti alla categoria R1 (freddo e clima, tra cui frigoriferi e congelatori) e R2 (grandi bianchi, come lavatrici o lavastoviglie).