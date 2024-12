Traffico di hashish, canapa e derivati, operazione della Polizia cantonale nella zona di Mendrisio. Gli accertamenti – svolti in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia comunale di Chiasso – erano culminati nel luglio scorso con l’arresto, in territorio di Balerna, di un 26enne cittadino svizzero. La perquisizione effettuata nell’appartamento dell’uomo aveva permesso di trovare circa 450 grammi di hashish e alcune decine di migliaia di franchi in contanti. I successivi approfondimenti hanno quindi fatto emergere un’attività di spaccio di droga da parte del 26enne per circa 18 chilogrammi di hashish nonché un guadagno stimato in oltre 150 mila franchi.

È stato inoltre possibile individuare e interrogare un’ottantina di acquirenti (in buona parte giovani adulti) – specifica ancora la Polizia cantonale – Le analisi di laboratorio sullo stupefacente sequestrato hanno determinato che il grado di Thc (il principio attivo responsabile dell’effetto stupefacente nella canapa e nei suoi derivati) si avvicinava al 30%. Solitamente la percentuale è di circa del 10-15%.

Le ipotesi di reato nei confronti del 26enne sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni.