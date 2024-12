Un 30enne marocchino, sorpreso ubriaco e senza patente mentre guidava un’auto intestata ad una società trentina, senza revisione né assicurazione, è stato denunciato dalla polizia.

La vettura, con a bordo due persone, è stata fermata la notte scorsa intorno alle 2.30, da una volante in zona Sant’Agostino. L’auto, infatti, procedeva sulla carreggiata zigzagando vistosamente. Gli agenti hanno accertato che il conducente era palesemente ubriaco e non si reggeva in piedi. Oltre al 30enne alla guida, a bordo c’era anche un connazionale 38enne. Quest’ultimo, in evidente stato di ebbrezza, è risultato in possesso di un permesso di soggiorno spagnolo.

Il conducente, invece, è risultato irregolare sul territorio e senza patente. L’auto, secondo gli accertamenti effettuati, era intestata ad una società con sede in Trentino Alto Adige. Il 30enne marocchino non ha saputo dire perché si trovava alla guida di quella vettura, come detto senza assicurazione obbligatoria e con la revisione scaduta.

Portati entrambi in questura, i due sono stati denunciati a piede libero per ubriachezza molesta. Il conducente è stato anche sanzionato per la lunga lista di violazioni al codice della strada.