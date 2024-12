Laurea con il massimo dei voti all’università dell’Insubria per l’attrice e scrittrice Sarah Maestri. Con una tesi dal titolo: “Social Media: le carenze legislative nella tutela dei minori e dei loro genitori”, la 44enne, originaria della provincia di Varese ma ora residente a Roma è stata proclamata dottoressa magistrale in Scienze e tecniche della comunicazione, voto 110 e lode. È il secondo titolo in ateneo per Sarah Maestri, che nel 2021 si era laureata in Scienze della comunicazione con una tesi, divenuta un libro, sull’adozione internazionale di Alesia, la sua bimba di origini bielorusse.

Diventata famosa come attrice per il film “Notte prima degli esami”, oggi Sarah Maestri oggi lavora nel terzo settore. Dal 2013 è impegnata nel contrasto alla povertà educativa come presidente fondatore dell’Associazione 3Elle per l’educazione l’inclusione e l’orientamento e dal 2019 fa parte del board di Fondazione Cariplo nella commissione arte, cultura e servizi alla persona.

Relatrice per entrambi le tesi di laurea all’Insubria è stata Paola Biavaschi, delegata della rettrice all’Uguaglianza di genere e alle pari opportunità e direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio.