A Bellinzona, un 16enne è stato investito da un’auto guidata da un uomo di 80 anni mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 15.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia del Canton Ticino, un 80enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, stava circolando a bordo di una vettura in via Franco Zorzi, in direzione di Giubiasco, quando -per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire-, poco prima del ponte pedonale ha colpito un 16enne cittadino svizzero domiciliato nella regione.

Il ragazzo stava attraversando la carreggiata in un tratto dove non sono presenti le strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica il 16enne ha riportato ferite di una certa gravità.