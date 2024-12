Padre e figlio arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio. Trovati droga e contanti.

Le volanti della polizia di Stato, durante i controlli del territorio, ieri pomeriggio hanno rintracciato, una Lancia Y e i due occupanti, due uomini, padre e figlio, di 52 e 20 anni residenti a Capiago Intimiano.

Dal controllo in banca dati è subito emerso che il 52enne era stato, esattamente un anno fa, condannato per detenzione ai fini di spaccio di mezzo chilo cocaina. Gli stessi agenti che ieri lo hanno fermato lo hanno ricondotto al precedente arresto e notando l’evidente agitazione dell’uomo hanno deciso di estendere le verifiche anche alla loro abitazione di Capiago Intimiano.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare, nascosti in vari punti della casa e in un’auto con targa elvetica posteggiata fuori dall’abitazione, un etto e mezzo di cocaina, quasi tre etti di hashish, 70 grammi di marijuana e denaro contante pari a circa ventimila euro e 2.700 franchi svizzeri.

Portati in questura, padre e figlio, in base a quanto è stato trovato e all’assenza di ogni forma di impiego lavorativo, che non giustificava il possesso dell’ingente somma di denaro – considerata il guadagno dello spaccio di droga – sono stati arrestati.