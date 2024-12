Continua il lavoro di Ance Como all’insegna della sostenibilità. La principale associazione di categoria delle imprese edili della Provincia presenta il suo secondo “Rapporto di sostenibilità” relativo all’anno 2023. I risultati sono soddisfacenti: per l’associazione dei costruttori, infatti, è emersa un’ottima performance rispetto agli indicatori ESG, cioè ambientali, sociali e di governance. Ance Como, quindi, prosegue il percorso avviato lo scorso anno, mostrandosi come esempio virtuoso per stimolare le imprese associate nell’intraprendere iniziative concrete di sostenibilità, tutelando l’ambiente e favorendo l’economia circolare.

Nel 2023, in particolare, è da sottolineare – come si legge nella nota – l’ottima performance di Ance Como rispetto agli indicatori previsti dal report: 8 economici, 12 sociali e 10 ambientali. Nel Report precedente, Ance Como aveva soddisfatto 22 parametri su 30. Un anno dopo i numeri sono ancora migliori, con 24 punti su 30.

Infine, uno sguardo rivolto al domani. Per i prossimi passi, l’attenzione principale di Ance Como resta rivolta alle persone, includendo sia i collaboratori interni sia quelli esterni delle imprese associate.

Le parole del presidente Molteni

Soddisfatto dei risultati raggiunti il presidente di Ance Como, Francesco Molteni. Si tratta, ha dichiarato, di “un traguardo importante che testimonia l’impegno costante della nostra associazione verso un futuro più verde e responsabile”.

“La sostenibilità – ha sottolineato Molteni – è un pilastro fondamentale della nostra azione”. L’obiettivo dell’associazione, ricorda il presidente di Ance Como, è duplice. “Da una parte intervenire per ridurre i consumi sulla nostra sede e con il nostro personale, dall’altra – ha spiegato – trasmettere a tutte le imprese associate il messaggio che adottare scelte coraggiose e comportamenti responsabili è utile e vantaggioso”.

“È nostro compito – ha concluso – non solo costruire infrastrutture, ma costruire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire”.