Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e interventi per migliorare la sicurezza dell’edificio. La sede del Comune di Como, tra la parte antica Palazzo Cernezzi e quella più moderna che affaccia su via Bertinelli, ha bisogno di una serie di interventi. Redatto il documento di indirizzo alla progettazione, si prevede di lavorare per lotti così divisi: interventi di manutenzione straordinaria, opere per migliorare il controllo degli accessi, l’affollamento e l’uscita e, appunto, l’adeguamento alla prevenzione incendi.

In totale si parla di 13mila mq. articolati in 5 corpi di fabbrica con caratteristiche architettoniche, impiantistiche, tutele diversi.

Interventi che dovranno essere svolti in fasi diverse per essere eseguiti senza sospendere l’erogazione dei servizi.



L’importo complessivo ammonta a 3.440.000 euro, di cui oltre 1milione e 600mila già impegnati e quasi un milione e 800mila euro stanziati sul bilancio 2025-2027 come approvato nella nota di aggiornamento al Dup (il Documento Unico di Programmazione) del prossimo triennio.