Incidente ferroviario oggi in Canton Ticino poco prima delle 12 in territorio di Sigirino, nel Luganese. Un convoglio Tilo è deragliato. Il treno in quel momento era vuoto; non sono stati registrati registrano feriti, ma soltanto ingenti danni al materiale rotabile e all’infrastruttura.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, la Polizia dei trasporti e, in supporto, la Polizia del Vedeggio. Sul posto anche l’organizzazione Intervento delle Ferrovie svizzere, i Pompieri di Lugano e del Monteceneri. Il traffico ferroviario è stato interrotto tra Taverne e Rivera per consentire gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza per un successivo sgombero.