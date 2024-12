Lungolago di Como, la passeggiata guadagna altri metri. Ora cittadini e turisti possono proseguire a camminare anche tra piazza Cavour e l’area dei giardini. Lo spazio del cantiere delle paratie è stato ulteriormente ridimensionato e altre transenne sono state eliminate così da poter percorrere l’intero tratto senza spostarsi sul marciapiede più esterno.

Un’apertura, di pochi metri, nemmeno annunciata dalla Regione Lombardia, che i comaschi hanno scoperto casualmente in questi giorni che precedono le feste.

La totale riapertura, invece, è slittata, come annunciato a metà novembre dall’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori. al 2025. Inizialmente si era parlato del 2024 come data di conclusione.

Il nuovo anno dovrebbe, dunque, essere – finalmente – quello che scriverà una volta per tutte la parola “fine” sull’infinito cantiere avviato nel lontano 2008.

I motivi che hanno portato ad un ulteriore allungamento rispetto ai tempi di marcia stabiliti sono in primis la mancanza di autorizzazione per poter collegare le vasche e mettere in funzione il sistema di pompaggio affinché l’acqua non fuoriesca più dai tombini e allaghi, come negli ultimi episodi, la carreggiata. Problemi anche sulla fornitura del materiale per la realizzazione del nuovo spazio polifunzionale che sarà in parte sala d’attesa della navigazione e in parte locale tecnico. Infine la questione parapetti con la soprintendenza che aveva formalizzato la necessità di avere un “campione” si 7/8 metri per valutarne l’impatto e tutti gli aspetti.