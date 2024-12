Non ce l’ha fatta l’uomo di 90 anni investito da un’auto mentre attraversava la strada a Cantù, nella frazione di Cascina Amata. Le condizioni del pensionato erano apparse subito molto gravi. E’ stato trasportato d’urgenza al Sant’Antonio Abate di Cantù. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 17 in via Monte Baldo. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale.

Sembra che l’anziano stesse attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto e sbalzato a 5 metri di distanza. Nell’impatto ha riportato un grave trauma cranico e toracico, oltre che a una gamba. Soccorsa anche una donna di 58 anni che era sull’auto, illesa ma sotto shock.

Accertamenti e ricostruzione della dinamica affidati alla polizia locale di Cantù. Inevitabili le ripercussioni sul traffico per i soccorsi e i rilievi.