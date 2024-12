Palette simili a quelle delle forze dell’ordine e un lampeggiante nascosto in auto, denunciato dalla guardia di finanza un 60enne della provincia di Brescia. L’uomo è stato fermato dalle fiamme gialle del gruppo di Ponte Chiasso a poca distanza dal valico di Brogeda. Era in auto, in uscita dall’Italia e diretto in Svizzera.

I militari hanno effettuato un controllo e hanno scoperto, nascosti nel bagagliaio, nel vano porta ruota e in un bracciolo, due palette simili a quelle della polizia locale di un paese della provincia di Brescia, un lampeggiante a led e due tesserini identificativi presumibilmente rilasciati dallo stesso Comune.

Il conducente della vettura, 60 anni, è stato denunciato a piede libero per possesso di segni distintivi contraffatti.