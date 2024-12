Il questore di Como Marco Calì, ha consegnato lodi ed encomi ai poliziotti che si sono distinti in operazioni di polizia nei mesi scorsi.

Hanno ricevuto la lode, il vice ispettore Roberto Bolla e l’assistente capo coordinatore Pietro Taraborrelli, per aver condotto le indagini che hanno consentito l’arresto del responsabile di una violenta rapina a un’anziana in un’abitazione a Como.

Lode anche al vice sovrintendente Leonardo Bonfitto e all’assistente capo coordinatore Mauro Ghedin per l’arresto di due georgiani, responsabili di tentato furto in abitazione. Stesso riconoscimento all’assistente capo coordinatore Fabio Borzillo per le indagini sfociate in un arresto per violenza sessuale su una minorenne.

Encomio all’ispettore Jessica Cassani, per aver coordinato un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con un arresto per maltrattamenti in famiglia.

Lode all’ispettore Sergio Iaccino per un’attività di polizia giudiziaria che ha consentito un arresto per tentato omicidio e lesioni aggravate. Lode all’agente Domenico Criscenti, per aver consentito l’arresto di due persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti.

Encomio all’agente Claudio Curione, per aver partecipato attivamente a un’operazione di polizia che consentiva l’arresto di un spacciatore con un grosso quantitativo di droga. Per la stessa operazione, lode anche all’agente scelto Alessandro Di Bert.

Encomio per l’agente Marco Feola per le ottime capacità operative in un intervento nel quale ha salvato una donna con intenti suicidi. Stesso riconoscimento all’ispettore Francesco Fiore per aver coordinato una articolata attività investigativa conclusasi con l’arresto tre cittadini turchi responsabili di porto abusivo di armi e munizioni nonché di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Encomio all’agente scelto Vincenzo Flotta e all’agente Roberto Gaglione, in due distinte operazioni, hanno portato a termine un’attività di polizia arrestando due persone per spaccio di sostanze stupefacenti.