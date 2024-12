Doppio intervento dei vigili del fuoco stamattina a Como tra le 5.45 e le le 6.30 per i vigili del fuoco intervenuti in piazza Duomo per mettere in sicurezza l’albero di Natale sferzato e caduto a terra per le raffiche di vento.

Fortunatamente vista l’ora non risultano feriti.

Previsto già in giornata il ripristino, meteo permettendo, da parte della ditta incaricata.

Poco dopo i vigili del fuoco sono intervenuti anche sul lungolago per le lanterne allestite sulla passeggiata con le illustrazioni d’epoca di Libico Maraja.

Per motivi di sicurezza, fino al ripristino, l’area è delimitata.