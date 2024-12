Piano di zona, l’assessore regionale Alessandro Fermi lancia l’allarme per la situazione comasca. “Sono fortemente preoccupato – dice – per lo stallo nell’approvazione del nuovo Piano dei servizi sociali. Il Comune di Como non ha ancora sottoscritto il nuovo accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona, firmato invece dagli altri 20 Comuni che fanno parte dell’Ambito – spiega Fermi – L’accordo, però, è fondamentale in quanto a livello locale i livelli essenziali delle prestazioni sociali devono trovare attuazione in forma associata e non è contemplata l’assegnazione di quote ai singoli comuni al di fuori di quanto previsto dall’accordo di programma. Rimane ora poco tempo per trovare una soluzione che possa garantire la continuità dei servizi sul territorio. – conclude l’assessore – Se questa situazione di stallo dovesse proseguire, diventerebbe necessario verificare l’eventualità di ricorrere da parte di Regione Lombardia all’esercizio dei poteri sostitutivi a salvaguardia dei diritti dei cittadini”.