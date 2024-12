L’auto di grossa cilindrata con targa ticinese sfreccia a gran velocità davanti ai poliziotti della Squadra Mobile impegnati nei controlli anti-droga nella zona di Bregnano. Il mezzo è stato subito fermato. Al volante un 30enne italo-brasiliano che agli agenti è apparso subito agitato. L’ispezione approfondita del mezzo ha permesso di scoprire nascosti in più punti nel portabagagli 2 chili e mezzo di cocaina, quasi 5 mila euro in contanti e una pistola automatica con la matricola abrasa, comprensiva di cartucce.





L’uomo – risultato residente a Bregnano – è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di un’arma clandestina. E’ stata poi perquisita la sua abitazione dove era presente, altra droga e altro denaro. Per la precisione un chilo e trecento grammi di marijuana, 1 chilo e mezzo di hashish e altri 5mila euro in contanti.

Il 30enne è stato portato in questura, droga, soldi e vettura a lui intestata sequestrati, avvertito il Pubblico Ministero ha disposto di accompagnarlo al carcere di Como.