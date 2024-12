Piazza Garibaldi a Cantù ancora al centro delle cronache. Questa mattina all’alba intervento dei soccorritori e dei carabinieri intorno alle 4. Ancora in fase di ricostruzione dei fatti. Forse una lite degenerata. Di sicuro risulta un 28enne ferito, probabilmente con un coltello, portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Il codice di uscita di ambulanza e automedica indicava la massima gravità, poi all’arrivo in ospedale è stato ridimensionato a media criticità.

Pochi i dettagli trapelati. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Cantù, Maurizio Cattaneo, ha spiegato che la polizia locale ha fornito ai militari le immagini della videosorveglianza della piazza per definire i contorni dell’aggressione. “Già in passato le telecamere, raddoppiate sul territorio negli ultimi anni, si sono rivelate fondamentali per le indagini e speriamo che sia così anche in questo caso”.

La centralissima piazza, in questo periodo, addobbata e centro degli eventi natalizi, purtroppo non è nuova ad episodi del genere. Tra maxi risse e feriti, spesso anche molto giovani.