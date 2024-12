Attesa febbrile per la sfida tra Inter e Como a San Siro di lunedì sera. Una trasferta a due passi da casa in quello che è considerato il tempio del calcio per un derby che spesso in passato ai lariani ha portato bene. Tra i nerazzurri non ci sarà Nicolò Barella, uscito al 74′ di Lazio-Inter per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra. Il centrocampista, peraltro ex del Como, lunedì sarà costretto a saltare il prossimo impegno di campionato. Mister Simone Inzaghi sta valutando la scelta del sostituto, favorito Frattesi.

Squadre in campo lunedì sera alle 20.45. Inter e Como sono reduci da un incrocio con le due squadre di Roma, terminato, sommando i risultati, con un secco 8-0 per le due lombarde. Domenica il successo casalingo dei lariani per 2-0 contro la Roma, con le reti nel finale di Gabrielloni e Nico Paz. Poi la netta affermazione dell’Inter per 6-0 allo stadio Olimpico con la Lazio.

I lariani proseguono a preparazione e soltanto nella giornata di domenica, con la conferenza prepartita, si potrà capire di più sulle scelte di Cesc Fabregas.