A pochi giorni dal Natale le vie dello shopping sono ancora affollate. Non mancano i consumatori dell’ultimo minuto, ma in molti hanno preferito organizzarsi con anticipo. Sulle tavole vince la tradizione e in tanti trascorreranno i giorni di festa in famiglia.

Meno quattro giorni a Natale, ma non mancano i consumatori dell’ultimo minuto. Secondo i dati di Confesercenti, si faranno in media 9 doni a persona, il budget medio è di 225 euro a testa, che sale per chi riceve anche la tredicesima, che è disposto a spendere fino a 270 euro. La spesa totale prevista è di oltre 8 miliardi. Sotto l’albero, secondo le stime, soprattutto capi di abbigliamento (47%), cosmetici (42%) e giocattoli (37%). Nella top 5 dei doni più scelti dagli italiani anche libri e prodotti tecnologici.

Natale si avvicina inesorabilmente e non conosce crisi, nonostante i rincari. Tra mare, montagna e città d’arte, sono 18,3 milioni gli italiani pronti a partire per le festività. La maggior parte, 16,9 milioni, resterà in Italia, mentre i restanti 1,4 milioni opteranno per un viaggio all’estero. Sono i dati di Federlaberghi, che calcolano un giro d’affari di 14,7 milioni. Ma a Natale vince ancora il pranzo in famiglia.