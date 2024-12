Nelle loro case sono state trovate bandiere con simboli nazisti, volumi del Mein Kampf di Hitler, volantini di propaganda e diverse armi ad aria compressa. Dodici ragazzi tra i 17 e i 24 anni sono stati perquisiti giovedì dalla polizia in tutta Italia, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in seguito agli accertamenti svolti tra il dicembre del 2023 e il settembre di quest’anno. Sarebbero tutti studenti universitari a eccezione di un 24enne residente in provincia di Como, unico lavoratore, impiegato in una fabbrica in Svizzera. Il più giovane, per il quale procede la Procura dei Minori, è invece uno studente all’ultimo anno delle scuole superiori. Dalle analisi di cellulari e computer, la polizia avrebbe acquisito “elementi utili al prosieguo dell’attività investigativa”.