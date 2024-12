Emergenza freddo: in Svizzera il Canton Ticino ha da tempo un piano d’intervento e un numerosi telefono dedicato, entrambi parte del dispositivo cantonale permanente di aiuto d’urgenza.

Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), in collaborazione con la Polizia cantonale sottolineano come nel territorio, è attivo durante tutto l’anno un dispositivo cantonale di aiuto d’urgenza per le persone – residenti o straniere in transito – che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza.

Assistenza, vitto e alloggio, per residenti e stranieri

Il dispositivo cantonale di gestione delle situazioni d’urgenza prevede l’intervento del Cantone, in collaborazione con alcuni enti privati, per fornire immediatamente vitto e alloggio alle persone in difficoltà. Esso è in funzione in maniera permanente, anche durante il periodo invernale, quando si potrebbe verificare un aumento delle persone in situazioni di emergenza.

Negli scorsi anni non sono stati registrati casi in cui si è reso necessario attivare questo dispositivo. Tuttavia, il Dipartimento della sanità e della socialità richiama l’attenzione dei cittadini a segnalare eventuali situazioni di emergenza alla Polizia al numero 0848 25 55 55. Questo allo scopo di aiutare le persone in uno stato di grande difficoltà e che non dispongono di mezzi propri per farvi fronte.