Pallacanestro Cantù esce sconfitta dal big match con Udine, che vince a Desio e si prende il secondo posto in solitaria. Il match finisce 74-83 a favore dei friulani.

Basile apre la sfida con una tripla, Alibegovic pareggia e dà il via a un periodo iniziale di grande equilibrio. L’impatto di Hogue dalla panchina prova a lanciare Cantù, ma Johnson ferma il tentativo di allungo. Alibegovic supera la doppia cifra personale e porta Udine avanti di due possessi. Il primo quarto si chiude 21-27.

Le percentuali al tiro dalla lunga distanza non supportano i biancoblù e Udine ne approfitta per allungare a +11. Basile vola in contropiede e prova a scuotere i padroni di casa, ma Udine non si fa sorprendere dalle folate canturine e va all’intervallo in vantaggio 33-42.

McGee trova subito un gioco da tre punti che infiamma il PalaDesio e nel giro di pochi minuti l’Acqua S.Bernardo torna a -4. Ikangi spegne due volte i tentativi di rimonta di Cantù colpendo da tre. I biancoblù accusano il colpo e tornano sotto di dieci lunghezze. Moraschini interrompe il lunghissimo digiuno canturino da tre con due triple nell’ultimo minuto e chiude il quarto 51-58.

Hickey tiene Udine lontana, ma Riismaa replica immediatamente. Cantù torna due volte a -4, ma Hickey risponde ogni volta con una tripla. Udine torna a un vantaggio in doppia cifra, trascinata da un Hickey da 23 punti. Cantù si deve arrendere 74-83.