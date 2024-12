“Non passerò un buon Natale perché abbiamo perso, ma i tifosi del Como possono essere orgogliosi della loro squadra che ha giocato e lottato contro una delle formazioni più forti d’Europa”. Mister Cesc Fabregas, allenatore del Como, commenta così la sconfitta della sua squadra a San Siro contro l’Inter (2-0 il punteggio finale). “Mi ha fatto piacere mettere in dififcoltà l’Inter. Abbiamo affrontato i nerazzurri faccia a faccia con grande coraggio, determinazione, senza paura”

“Sono venuto tante volte a San Siro e vedere l’Inter – ha aggiunto il tecnico del Como – Ho studiato tanto i nerazzurri e li ho sempre visti superiori. Contro il Como non lo sono stati, soprattutto nel primo tempo. Poi la seconda parte è stata più difficile. Sicuramente potevamo gestire meglio determinati momenti, è mancato qualcosa, personalità con la palla, serenità. Nel finale dovevamo gestire meglio determinate situazioni. Siamo in un momento di crescita, anche stasera torniamo a casa con tanti complimenti, ma senza vittoria. E io mi reputo un vincente. Per questo motivo non passerò un buon Natale e la mia famiglia mi vedrà arrabbiato per due giorni”.

“In ogni caso i tifosi possono essere orgogliosi di questo Como – ha concluso Cesc Fabregas – I ragazzi mi danno tutto, lavorano tantissimo, dobbiamo migliorare. Qui si poteva vincere o perdere e a un certo punto ho anche pensato di poter tornare a casa con un punteggio positivo. La squadra ha lottato, ha giocato e lo ha fatto contro una delle tre squadre più forti d’Europa. L’Inter ha un livello altissimo e noi ce la siamo giocata”.