Una vittoria contro una squadra che temeva. Alla fine l’Inter ha ottenuto i tre punti e rimane agganciata al vertice della classifica con Atalanta e Napoli. “Il campionato è aperto e avvincente – ha spiegato Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri – Il Como? Un avversario insidioso; la nostra è stata una vittoria importante, da squadra matura e consapevole”

“Ho fatto i complimenti a Cesc Fabregas – ha aggiunto Inzaghi – Gli ho detto di continuare così, ha giocato non in modo speculativo. Ho visto un Como organizzato e propositivo. Una formazione che temevo molto anche per le nostre defezioni in difesa. Siamo stati concentrati, nel primo tempo non siamo stati aiutati dal Como che ha corso tantissimo, nel secondo abbiamo alzato l’intensità e colpito al momento giusto. I lariani hanno messo in difficoltà tutti quanti, non soltanto noi, ha fatto ottime partite, ma noi proprio per questo abbiamo preparato questo match nel migliore dei modi”.