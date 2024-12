Azzurri sconfitti con onore e a testa alta a San Siro. La gara con l’Inter è terminata 2-0 per i padroni di casa, ma il Como si è reso protagonista di una buona prestazione. I nerazzurri I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 3′ del secondo tempo con un perentorio colpo di testa di Carlos Augusto sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Calhanoglu. Raddoppio di Marcus Thuram al 92′.

Ma a San Siro sono i lariani, alla fine, ad avere qualche rimpianto. Cesc Fabregas lo aveva detto: “Giocheremo senza paura” e così è stato. Il Como ha avuto buone occasioni per segnare, con conclusioni dell’osservato speciale Nico Paz neutralizzate da Yann Sommer, portiere dell’Inter. Ma anche Fadera e Belotti potevano capitalizzare opportunità che hanno avuto in attacco.

Como battuto, dunque, ma con una prestazione che fa ben sperare in prospettiva futura. L’Inter, non va dimenticato, nel turno precedente aveva vinto in trasferta per 6-0 contro la Lazio allo stadio Olimpico e in teoria – ma in pratica non è stato così – si sarebbe dovuto sbarazzare senza troppi problemi degli avversari. Invecfe ha fatto molta fatica.

Lariani ora attesi da uno scontro diretto che sarà vietato fallire, Il prossimo 30 dicembre allo stadio Sinigaglia arriva infatti il Lecce. In classifica i lariani rimangono fermi a quota 15 punti alla pari con Parma e Verona. Alle loro spalle Cagliari (14), Venezia (13) e Monza (10). Il Lecce precede gli azzurri di una lunghezza. Il fanalino dio coda Monza ha tra l’altro esonerato Alessandro Nesta. Al suo posto Salvatore Bocchetti.