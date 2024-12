Uno stop inatteso, dopo la bella vittoria di Rimini. Pallacanestro Cantù è uscita sconfitta dal big match contro Udine, che si è imposta a Desio e si è presa il secondo posto della classifica di serie A2 in solitaria. Il match è terminato con il punteggio di 74-83 a favore dei friulani.

Una sfida che ha visto sempre gli ospiti avanti, con i canturini che hanno provato a rimontare e a rigganciare un avversario che ha avuto il merito di saper gestire il vantaggio, anche quando i brianzoli hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo per ribaltare la situazione a loro favore. Uno stop pesante, visto che è giunto contro una avversaria diretta nella lotta per la promozione.

“Non siamo mai riusciti a rallentare i nostri avversari come avremmo dovuto in difesa e quindi ci è mancata proprio quella spinta che invece di solito riusciamo ad avere dalle nostre buone difese – ha commentato alla fine coach Nicola Brienza – Non abbiamo difeso male in assoluto, però non siamo mai riusciti a prendere un buon ritmo e, anche quando l’abbiamo fatto all’inizio del terzo quarto, poi abbiamo fallito alcuni contropiedi che gridano vendetta. Brava Udine, noi avremmo potuto essere più efficaci, però sappiamo che questo è il campionato e quindi ci si rimbocca le maniche e ci si prepara per la prossima”

L’Acqua S.Bernardo cercherà di rialzare la testa nell’ultima sfida del 2024, il giorno 28 dicembre in trasferta con l’Assigeco Piacenza. La prima sfida del 2025 sarà invece casalinga, il 5 gennaio contro i pugliesi del Nardò.