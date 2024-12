E’ una delle partite più attese della stagione, sia per lo scenario che la ospiterà, sia per l’importanza dell’avversario. Questa sera alle 20.45 allo stadio di San Siro va in scena l’attesissimo confronto fra Inter e Como. Campioni d’Italia costretti a vincere dopo le affermazioni di Atalanta e Napoli per non perdere contatto con il vertice. Como che vuole proseguire la striscia positiva dopo il bel successo interno con la Roma.

Al seguito degli azzurri un nutrito gruppo di tifosi per quella che, sotto il profilo dell’ordine pubblico, rimane una delle gare più temute. In sede di presentazione mister Cesc Fabregas ha spiegato che Sergi Roberto partirà titolare. Non ci saranno gli infortunati Perrone, Moreno, Sala e – defezione dell’ultima ora – l’attaccante Alessandro Gabrielloni, protagonista del successo con la Roma.

Nell’Inter è di nuovo disponibile l’ex di turno Nicolò Barella, uscito in anticipo nel match con la Lazio per un problema ad una coscia. In serio dubbio i difensori Darmian e De Vriij.

Inter-Como è stata affidata all’arbitro Antonio Giua di Olbia che in questa stagione ha già fischiato con gli azzurri. Era infatti al Sinigaglia per la sfida contro il Verona, vinta dai lariani per 3-2. Giua sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Pasquale Capaldo. Lorenzo Maggioni sarà al Var, coadiuvato da Simone Sozza.