Presentata a Tirana la grande partenza del Giro d’Italia 2025, che scatterà in Albania venerdì 9 maggio.

Il resto del percorso verrà mostrato alla stampa il 13 gennaio a Roma.

A cinque anni dal clamoroso sciopero dei corridori, secondo i rumors più accreditati potrebbe essere riproposta la tappa del Giro d’Italia con partenza da Morbegno e passaggio sul Lario. L’arrivo, però, non sarà in Piemonte, come nel 2020, ma in Brianza a Cesano Maderno.

La Valtellina si è candidata ad ospitare due tappe. Una con arrivo a Bormio, l’altra con partenza da Morbegno verso Sud. Il passaggio sul Lago di Como è quindi scontato, rimane da stabilire su quale sponda.