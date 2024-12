Ospedale di Cantù, Matteo Zaniboni sarà il nuovo primario di Anestesia e Rianimazione.

L’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù è stato assegnato a Matteo Zaniboni, classe 1973. Dal 2009 ad oggi Zaniboni ha prestato servizio alla Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dove dal 2023 ricopre l’incarico di responsabile del Blocco Operatorio-Terapia Intensiva ad indirizzo neurologico/neurochirurgico. Prenderà servizio in Asst Lariana nel corso dei primi mesi del 2025.

Sempre nell’ambito della Asst Lariana, Fabio Lombardi è stato selezionato come direttore del Distretto di Como-Campione D’Italia e Sabrina Cattaneo come direttore del Distretto di Erba. I nuovi direttori prenderanno servizio in Asst Lariana nel corso dei primi mesi del prossimo anno.