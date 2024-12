Ingente mobilitazione dei vigili del fuoco alle prime ore del mattino a Dongo per un incendio che ha distrutto un box utilizzato come magazzino di attrezzature agricole. Le fiamme sono divampate alle 7.30, per cause ancora da chiarire. I pompieri, intervenuti con cinque squadre, hanno impedito che il rogo si estendesse all’appartamento sopra il locale.

L’incendio è scoppiato in via Vigna del Lago, in un box sotto un’abitazione. Le fiamme sui sono propagate rapidamente. Praticamente distrutto dal rogo il locale di circa 40 metri quadrati con le attrezzature agricole.

I residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Dongo e di Menaggio sono intervenuti con cinque mezzi e hanno spento le fiamme, impedendo la propagazione all’appartamento sovrastante. L’abitazione ha subito solo danni da calore all’ingresso.

In via precauzionale sono stati allertati anche i mezzi di soccorso, intervenuti nell’abitazione di Dongo. Fortunatamente non ci sono però persone coinvolte. Presenti anche i carabinieri e un tecnico comunale. La causa e la dinamica dell’incendio sono in fase di ricostruzione.