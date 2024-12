Allarme nel pomeriggio di oggi per un incendio in un capannone dismesso a Erba, in via Giacomo Leopardi. Le fiamme hanno interessato un locale di circa 50 metri quadrati all’interno dello stabile e hanno causato danni significativi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Erba e Canzo con quattro mezzi e, in via precauzionale anche un’ambulanza per il timore che ci fossero persone coinvolte. Fortunatamente invece, non erano presenti persone. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno temporaneamente chiuso la strada. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite a lungo e i vigili del fuoco hanno lavorato per evitare la propagazione delle fiamme al resto della struttura.