La parrocchia di San Bartolomeo si è stretta attorno ai familiari di Mauro Sprugnoli, 96 anni, morto lunedì scorso nell’incendio della sua abitazione a Como, in via Italia Libera. L’ultimo saluto al pensionato è fissato per venerdì 27 dicembre alle 15.

L’anziano, che abitava con la famiglia della figlia in una palazzina in via Italia Libera, era originario di Monteriggioni, in provincia di Siena. Lunedì mattina era nella sua camera da letto quando è scoppiato l’incendio, per cause ancora da chiarire. L’uomo ha chiesto aiuto. Il nipote e un vicino hanno fatto il possibile per provare a salvare il 96enne, ma purtroppo l’uomo è morto, probabilmente intossicato dal fumo.

“Il Signore ha chiamato a sé il signor Mauro Sprugnoli – è il messaggio ai fedeli della parrocchia – Lo affidiamo alla misericordia del Signore e chiediamo per tutti coloro che lo piangono il dono della consolazione”.

Il funerale di Mauro sarà celebrato venerdì 27 dicembre, alle ore 15 preceduto alle 14.30 dalla recita del rosario, nella chiesa di San Bartolomeo. “Ricorderemo Mauro anche in una messa a sette giorni dalla morte lunedì 30 dicembre, alle ore 18”, si legge ancora tra le informazioni diffuse dalla parrocchia.