Una brutta caduta in bicicletta nei boschi di Cucciago gli ha procurato fratture alle braccia e si è reso necessario il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti con urgenza nella mattinata di Santo Stefano, intorno alle 10.30, in via Navedano a Cucciago. Un uomo di 31 anni mentre pedalava in sella alla sua bicicletta è caduto nel bosco procurandosi fratture agli arti superiori.

Il 31enne è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e dagli specialisti SAF – il nucleo speleo-alpino-fluviale – della sede centrale di via Valleggio. Intervenuti sul posto anche i sanitari con l’auto infermieristica 118 di Cantù e l’ambulanza. L’uomo è stato potato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.