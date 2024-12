Incendio in un magazzino di via Brogeda, a Como. Tre squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento delle fiamme, divampate intorno alle 15.45. L’incendio si è sviluppato un magazzino deposito di circa 150 metri quadrati. Dalle prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia.

Nella stessa giornata, oltre all’intervento a Cucciago, i vigili del fuoco di Como sono intervenuti a Cremia per una barca finita sugli scogli e a San Fedele per un incendio boschivo. Non si segnalano situazioni critiche né feriti.