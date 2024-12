Como proiettato verso la sfida interna con il Lecce. I lariani sono al lavoro a Mozzate in vista della gara di lunedì prossimo allo stadio Sinigaglia. Fischio d’inizio alle 18.30. Gli azzurri sono reduci dalla partita di San Siro di lunedì sera, persa per 2-0, match in cui la squadra non ha demeritato per gioco e modo di proporsi.

Dalla sede degli allenamenti arrivano buone notizie sugli infortunati. L’allenatore Cesc Fabregas dovrebbe recuperare Moreno e Sala. Da valutare invece le condizioni del bomber Gabrielloni. Si saprà di più, comunque, nella conferenza stampa in programma sabato pomeriggio al centro sportivo di Mozzate.

Nel gruppo anche il centrocampista inglese Dele Alli, classe 1996. elemento di grande talento ma fermo da un paio di stagioni dopo una serie di vicissitudini personali. Il giocatore è in prova.

Nel Lecce il giudice sportivo ha fermato per un turno il difensore Frederic Guilbert, espulso nel corso dell’ultimo match contro la Lazio. Lunedì, quindi il francese sarà in tribuna.

Per la partita contro i salentini è stato designato Marco Piccinini di Forlì, che tra l’altro in passato ha già diretto Como-Lecce. Era la stagione 2021-2022 in serie B, gara terminata 1-1. Lo stesso Piccinini, nell’attuale campionato ha giò fischiato sul Lario, in occasione del match con il Bologna, chiuso sul 2-2.

In classifica alla vigilia del 18esimo turno gli azzurri hanno 15 punti alla pari con Parma e Verona. Alle loro spalle Cagliari (14), Venezia (13) e Monza (10). Il Lecce precede il Como di una lunghezza.

La giornata si apre sabato alle 15 con Empoli-Genoa e Parma-Monza.