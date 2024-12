Firmato questa mattina il protocollo d’intesa sul Piano di sviluppo del Polo Territoriale che Asst Lariana ha condiviso con i sindacati.

“Confronto, collaborazione e condivisione sono i principi cardine – ha dichiarato il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi – L’obiettivo è l’integrazione della programmazione relativa ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali”.

“Abbiamo condiviso l’importanza di organizzare incontri periodici per singolo Distretto, coinvolgendo gli uffici di Piano, cioè gli organismi che gestiscono la programmazione dei servizi sociali in capo ai Comuni – sottolinea il direttore socio sanitario Maurizio Morlotti – Saranno incontri di monitoraggio e di verifica delle progettualità che abbiamo definito come prioritarie”.

“La firma di questo protocollo, tra i primi sottoscritti a livello regionale, è uno strumento di valorizzazione delle relazioni sindacali e del confronto tra le parti – commentano i segretari territoriali di Cgil Como Alessandra Ghirotti, di Cisl dei Laghi Paola Gilardoni e di Uil Lario Dario Esposito – La firma di questo accordo pone le basi per una reale integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale”. Insieme ai segretari territoriali, il documento è stato sottoscritto dai rappresentanti dei pensionati, Carlo Rossini per Spi Cgil, Franco Mercuri per Fnp Cisl ed Enzo Barni per Uilp Uil.