Un uomo di 60 anni si è infortunato ed è rimasto bloccato con la schiena in una baita sopra l’abbazia dell’Acquafredda, nel territorio di Lenno, in via dell’Alpe. Intorno alle 23.40 sono stati così chiamati i soccorsi. Dopo un cammino di circa mezz’ora a piedi rispetto all’area di sosta dei mezzi di soccorso, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Menaggio e di Como, insieme con i sanitari del 118, che hanno provveduto al recupero dell’uomo. Il 60enne è stato trasportato con barella portantina all’ambulanza che lo attendeva per portarlo all’ospedale di Gravedona.