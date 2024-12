Era uscita di casa di buon mattino per fare la spesa in un negozio poco distante dalla sua abitazione, a Cantù, in via Milano. La donna, una pensionata di 82 anni, stava rientrando quando, poco prima delle 9, mentre attraversava la strada è stata investita da un’auto. Un violento impatto, nel quale l’anziana ha riportato ferite e traumi gravissimi. Trasportata in condizioni critiche all’ospedale Sant’Antonio Abate, è purtroppo morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale. Irene Trevisan stava tornando a casa con la borsa della spesa in mano. Stava attraversando la via Milano, a poca distanza dall’incrocio con le vie Canturio e Borgognone, quando è stata travolta in pieno da un’auto, una Citroen C3 Aircross condotta da un uomo residente nella zona. Il Suv procedeva dal centro di Cantù in direzione di Mariano. Secondo i primi accertamenti della polizia locale sembra che l’automobilista, probabilmente abbagliato dal sole, non abbia visto la pensionata che stava attraversando la strada.

L’82enne, sposata e madre di due figli, è stata colpita in pieno dall’auto. Nel violento impatto ha riportato ferite e traumi purtroppo molto gravi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Inviate in via Milano l’automedica del 118 e l’ambulanza. E’ stato deciso poi l’intervento anche dell’elisoccorso. La pensionata è stata trasportata d’urgenza al Sant’Antonio Abate, dove è purtroppo morta.

Gli agenti della polizia locale di Cantù hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. L’auto è stata sequestrata. Il sostituto procuratore Giulia Ometto ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della pensionata. Il conducente del Suv è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha dato esito negativo.

Solo pochi giorni fa, il 19 dicembre, sempre a Cantù, nella frazione di Cascina Amata, in un incidente analogo è morto un pensionato. Dall’inizio dell’anno, sulle strade della provincia di Como sono otto i pedoni investiti e uccisi mentre attraversavano la strada, tre nel solo mese di dicembre. Un bilancio drammatico. Le vittime avevano dai 36 ai 90 anni.