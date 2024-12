I giardini di piazza del Popolo a Como cambiano volto grazie a un progetto approvato dalla giunta di Palazzo Cernezzi con un investimento di 200mila euro. Si tratta di un parchetto molto frequentato, anche perché rappresenta un punto di passaggio e collegamento tra il centro storico circondato dalle mura e le zone limitrofe.

“Se al primo sguardo è possibile definire “discreto” lo stato di conservazione generale delle aree, – si legge nella relazione tecnico-descrittiva redatta da Comune – ad una più approfondita osservazione emergono molteplici criticità che hanno portato alla necessità di provvedere a un intervento di riqualificazione”.

Il progetto prevede una riorganizzazione dell’area giochi. La scelta dell’amministrazione è quella di proporre una grande ma unica struttura multifunzione, una “cupola sensoriale” che offre una varietà di attività ludiche innovative che sviluppano nei bambini tutte le abilità. A questa si affiancano nell’area verde tre giostre rotanti.

Saranno riqualificati anche i percorsi, in particolare quello di collegamento tra viale Lecco e via Dante Alighieri, che rappresenta l’accesso principale ai giardini. Sarà inserito un tracciato di pavimentazione in porfido sul lato Sud del percorso, confinante col limite della zona giochi. Si prevede inoltre di attrezzare i principali ingressi e percorsi del giardino con delle mappe tattili per garantire l’accessibilità alle persone portatrici di disabilità visive e un percorso tattile con elementi puntuali in acciaio per raggiungere i servizi igienici.

Infine, l’area cani verrà ampliata rispetto all’attuale annettendo una zona del giardino. Si provvederà inoltre alla manutenzione della recinzione e alla posa di una nuova siepe.

Con una delibera pubblicata lo scorso agosto all’albo pretorio del Comune è stato rivisto il quadro economico e aggiornato l’incarico professionale. Con la delibera approvata nei giorni scorsi, invece, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo.