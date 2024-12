Il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo ha chiesto, durante la sessione per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-27, la gratuità del transito sul primo lotto delle tangenziali di Como e Varese e il compimento del secondo lotto delle stesse.

“Purtroppo Regione ha risposto un’altra volta “No” a una richiesta di buon senso. – dice Orsenigo – Da ricordare che attualmente sul territorio comasco Autostrada Pedemontana Lombarda è attivo il primo lotto, che collega la A9 (a Grandate) allo svincolo di Acquanegra, con una lunghezza di circa 3 chilometri. Questo tratto è in funzione dal 2015, mentre il secondo lotto, da Acquanegra fino ad Albese con Cassano, è stato espunto dalle previsioni del Piano Territoriale Regionale in occasione dell’aggiornamento 2024, rinviando la soluzione ai progetti ancora non definiti dell’autostrada regionale Varese-Como-Lecco”.

“Nel 2018 – continua Orsenigo – è stato approvato un emendamento che inseriva la “gratuità del transito sulle tangenziali di Como e Varese e la realizzazione dei secondi lotti” nei ‘Risultati attesi’ del Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura, ma attualmente nessuno di questi impegni è stato realizzato. Tutto ciò – conclude il consigliere – rende le tangenziali di Como e di Varese opere incomplete che non raggiungono lo scopo per le quali sono state progettate e realizzate. Regione Lombardia non vuole cambiare questa situazione paradossale”.