Violenza a Cantù, nella zona di piazza Garibaldi. Dopo la segnalazione dell’ennesima rissa interviene il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “La reiterazione di comportamenti violenti e aggressivi, con risse anche con l’uso di strumenti atti a offendere non può rimanere impunita – dice – Queste violenze, ripetute nel tempo, mi rafforzano nel convincimento che alcuni, per fortuna pochi, non hanno minimamente la volontà di rispettare le regole e i principi di convivenza civile della nostra comunità. Con questi soggetti, soluzioni di recupero sociale o di integrazione educativa non funzioneranno mai, serve solo lo strumento della sanzione severa”.

“Su questa strada – aggiunge Nicola Molteni – unitamente a un ulteriore rafforzamento del presidio e del controllo del territorio, si continuerà senza esitazione perché quella piazza deve vivere di famiglie, di aggregazione e socialità. Non abbiamo intenzione di abbassare la guardia e l’attenzione su una piazza sicuramente complicata, socialmente complessa che genera problemi principalmente di notte e che vede un impegno continuo e costante delle forze di polizia. Non lame o cocci di bottiglia ma ordine e legalità, devono essere i valori simbolo di quella porzione di territorio canturino”.

“Sono in contatto con le autorità provinciali di pubblica sicurezza che intensificheranno ulteriormente il presidio con pattuglie e volanti, per contrastare chi pensa di occupare con violenza la piazza – conclude Molteni – Quella piazza è dei canturini, dei commercianti onesti e laboriosi e non di balordi e ce la riprenderemo con la legge, le regole e la socialità”.